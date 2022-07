FOTO | Lavori quasi finiti | compare il logo WWE nella nuova enorme sede

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 luglio 2022) Kevin Sullivan, ex dipendente della WWE e autore di WWE Encyclopedia, ha rivelato su Twitter che ildella WWE è stato affisso sulla sommità delladella società a Stamford, Connecticut. La società si sta lentamente muovendo per lasciare la storicadella Titan Tower, che è stata la suafin dagli anni ’80. La WWE ha in programma di trasferirsi nel nuovo edificio in più fasi, per poi trasferirsi completamente entro la fine dell’anno. Dopodiché venderà la Titan Tower. Da anni la WWE lavora in più sedi a Stamford e questadovrebbe risolvere il problema, riunendo la maggioranza degli uffici della città in un’unica base. Ladi Washington Blvd sarà di gran lunga l’edificio più grande ...