Formula E, New York gara-2: Da Costa torna a vincere, Vandoorne nuovo leader del campionato (Di domenica 17 luglio 2022) Prima gioia stagionale per Antonio Felix Da Costa in occasione della gara-2 di New York della Formula E. Il portoghese svetta con (DS Techeetah) precedendo il belga Stoffel Vandoorne (Mercedes), nuovo leader della graduatoria generale. Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), promosso in pole-position dopo una sanzione per il neozelandese Nick Cassidy (Evision Racing), ha mantenuto la leadership alla prima curva davanti al britannico Alexander Sins (Mahindra) ed al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes). Al 12mo giro è iniziata la lotta con la potenza extra dell'attack mode. Vandoorne ha ritardato l'azionamento della potenza extra, una mossa che non ha cambiato la classifica generale.

