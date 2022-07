Fischi dagli altoparlanti per coprire i cori? Decibel Bellini racconta la verità! (Di domenica 17 luglio 2022) Ieri a Dimaro si è tenuta la presentazione della squadra azzurra per la prossima stagione di Serie A ed anche in questa occasione non sono mancate contestazioni nei confronti della dirigenza azzurra. Il malumore e lo sconforto dei tifosi è emerso anche al termine della serata, quando alcuni supporter del Napoli hanno riportato una lamentela a Decibel Bellini, speaker dello Stadio Diego Armando Maradona. La critica mossa dai tifosi del Napoli era relativa ai rumori che provenivano dagli altoparlanti dello stadio volti a coprire i cori indirizzati ad Aurelio De Laurentiis. Atteggiamento che non è stato per nulla apprezzato dai partenopei e che più volte ha portato a lamentele e critiche. Decibel Bellini In un video esclusivo raccolto dalla ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ieri a Dimaro si è tenuta la presentazione della squadra azzurra per la prossima stagione di Serie A ed anche in questa occasione non sono mancate contestazioni nei confronti della dirigenza azzurra. Il malumore e lo sconforto dei tifosi è emerso anche al termine della serata, quando alcuni supporter del Napoli hanno riportato una lamentela a, speaker dello Stadio Diego Armando Maradona. La critica mossa dai tifosi del Napoli era relativa ai rumori che provenivanodello stadio volti aindirizzati ad Aurelio De Laurentiis. Atteggiamento che non è stato per nulla apprezzato dai partenopei e che più volte ha portato a lamentele e critiche.In un video esclusivo raccolto dalla ...

Pubblicità

Freddo1972 : @razzano_luigi @angianna78 I fischi sono partiti dagli stessi in prima fila che fanno i cori. Negare questo è negar… - salvaponticelli : RT @lucacerchione: Contestare #Adl al #Maradona è il modo migliore per fargli un piacere: paghi il biglietto, una delle poche cose che a lu… - lucacerchione : Contestare #Adl al #Maradona è il modo migliore per fargli un piacere: paghi il biglietto, una delle poche cose che… - ElvyAres : RT @DOrsiLuigi: E non paghi il fitto al Comune, E fai il falso in bilancio, Fai partire i fischi registrati dagli altoparlanti, La finta of… - CarbonToni : RT @DOrsiLuigi: E non paghi il fitto al Comune, E fai il falso in bilancio, Fai partire i fischi registrati dagli altoparlanti, La finta of… -