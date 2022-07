Finito lo sciopero del trasporto aereo Giornata da bollino rosso in Italia | circa 400 voli cancellati

(Di domenica 17 luglio 2022) E’alle 18 lodi 4 ore delproclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, e dai lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo...

E' finito alle 18 lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali dei controllori di volo, e dai lavoratori delle compagnie low cost, come i piloti ed assistenti di volo di ...