Federico Fashion Style, tanto lavoro dietro paillettes e lustrini: “Domenica super operativa” (Di domenica 17 luglio 2022) dietro paillettes e lustrini tanto impegno e forza di volontà. Il popolare personaggio tv Federico Fashion Style, all’anagrafe Federico Lauri, ha appena aperto un nuovo salone a Firenze, in Borgo degli Albizi 63, nel cuore della Città del giglio. L’inaugurazione sabato 16 luglio alla presenza di centinaia di persone, tantissimi fan e qualche personaggio vip come Drusilla Gucci (pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda) insieme a mamma Stefania e al fidanzato Francesco Chiofalo (ex volto di ‘Temptation Island’ e recentemente ‘pupo’ a ‘La pupa e il secchione show’ di Barbara D’Urso). Il parrucchiere dei vip, già protagonista del suo programma tv ‘Il salone delle meraviglie‘, anche a Firenze ha fatto le cose in grande allestendo un ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 17 luglio 2022)impegno e forza di volontà. Il popolare personaggio tv, all’anagrafeLauri, ha appena aperto un nuovo salone a Firenze, in Borgo degli Albizi 63, nel cuore della Città del giglio. L’inaugurazione sabato 16 luglio alla presenza di centinaia di persone, tantissimi fan e qualche personaggio vip come Drusilla Gucci (pronipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre casa di moda) insieme a mamma Stefania e al fidanzato Francesco Chiofalo (ex volto di ‘Temptation Island’ e recentemente ‘pupo’ a ‘La pupa e il secchione show’ di Barbara D’Urso). Il parrucchiere dei vip, già protagonista del suo programma tv ‘Il salone delle meraviglie‘, anche a Firenze ha fatto le cose in grande allestendo un ...

Luce_news : Federico Fashion Style, tanto lavoro dietro paillettes e lustrini: “Domenica super operativa” - PiramideRossa : RT @Filippo_Casini: Gente che fa la fila con 40 gradi per vedere Federico Fashion Style e mai una volta che l'asteroide arrivi in tempo. - gabrielevalmont : @Filippo_Casini so che chiedere chi sia Federico Fashion Style fa subito vecchio trombone - Filippo_Casini : Gente che fa la fila con 40 gradi per vedere Federico Fashion Style e mai una volta che l'asteroide arrivi in tempo. - blusewillis1 : RT @SkalRockblock: Il grande mistero del perchè Zuckerberg ha parlato con molte persone influenti nel mondo,ma non ancora con Federico fash… -