Federico Aldrovandi | il ricordo del padre nel giorno del compleanno | ‘Oggi avresti 35 anni ma sei stato massacrato dalla bestialità umana’

(Di domenica 17 luglio 2022) “Caro, da poco è il 17 luglio 2022. Credo che fra un po’, ti avrei chiamato per augurarti semplicemente ‘Buon’. Oggil’età di un uomo adulto, 35. E chissà quante cose, forse anche belle, intorno a te”. Inizia così il post su Facebook di Linodi, il 18enne ucciso a Ferrara il 25 settembre del 2005 durante un controllo di polizia. Da allora, i genitori hanno portato avanti una battaglia legale che si è conclusa dopo molticon la condanna a tree sei mesi – poi ridotti – dei quattro agenti che lo fermarono. “È proprio vero che se anche il tempo passa, un genitore, orfano di un figlio, nel tuo caso ucciso senza una ...

... lo psichiatra Paolo Verri , incaricato dal nuovo legale della coppia, l' avvocato Fabio Anselmi , che ha assistito anche i familiari di Stefano Cucchi,, Giuseppe Uva e Riccardo ...E poi ancora il processo per i fatti del G8 di Genova del 2001, gli scandali che hanno riguardato Silvio Berlusconi, Calciopoli, gli omicidi di, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, ... Federico Aldrovandi, il ricordo del padre nel giorno del compleanno: ‘Oggi avresti 35 anni ma sei stato… Il padre di Federico Aldrovandi, Lino, scrive al figlio morto nel 2005 un commovente messaggio per il suo compleanno. Ecco le sue parole.Polemica con la procura che ha sequestrato il cellulare della donna. Sarà aperto solo in incidente probatorio. Il procuratore: "Sequestro effettuato nel suo interesse".