Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 35 anni. Il ricordo del padre: “I tuoi 18 massacrati dalla bestialità umana” (Di domenica 17 luglio 2022) “Caro Federico, da poco è il 17 luglio 2022. Credo che fra un po’, ti avrei chiamato per augurarti semplicemente ‘Buon compleanno Federico’. Oggi avresti l’età di un uomo adulto, 35 anni. E chissà quante cose, forse anche belle, intorno a te”. Inizia così il post su Facebook di Lino Aldrovandi, padre di Federico Aldrovandi, il 18enne ucciso a Ferrara il 25 settembre del 2005 durante un controllo di polizia. Da allora, i genitori hanno portato avanti una battaglia legale che si è conclusa dopo molti anni con la condanna a tre anni e sei mesi – poi ridotti – dei quattro agenti che lo fermarono. “È proprio vero che se anche il tempo passa, un genitore, orfano di un figlio, nel tuo caso ucciso senza una ragione, una bastarda, infame ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “Caro, da poco è il 17 luglio 2022. Credo che fra un po’, ti avrei chiamato per augurarti semplicemente ‘Buon compleanno’. Oggi avresti l’età di un uomo adulto, 35. E chissà quante cose, forse anche belle, intorno a te”. Inizia così il post su Facebook di Linodi, il 18enne ucciso a Ferrara il 25 settembre del 2005 durante un controllo di polizia. Da allora, i genitori hanno portato avanti una battaglia legale che si è conclusa dopo molticon la condanna a tree sei mesi – poi ridotti – dei quattro agenti che lo fermarono. “È proprio vero che se anche il tempo passa, un genitore, orfano di un figlio, nel tuo caso ucciso senza una ragione, una bastarda, infame ...

