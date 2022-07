“Fatti molto gravi”. Vittoria Deganello, viene fuori tutto. L’ ex di Alessandro Murgia ci va pesante (Di domenica 17 luglio 2022) Eleonora Mazzarini rompe il silenzio. Riflettori accesi sulla notizia del presunto flirt tra l’ex compagno Alessandro Murgia e Vittoria Deganello. Dopo settimane, sarebbe stata proprio lei a dire la sua a riguardo alla luce delle tante segnalazioni sul padre dei suoi figli. Eleonora Mazzarini sul flirt di Alessandro Murgia. Decide di rompere il silenzio sull’ex dopo settimane di gossip. Un pettegolezzo che sarebbe stato confermato da un commento pubblicato dalla madre di Eleonora sotto una foto postata da Vittoria su Instagram. “Ma sì, sempre nuda. Così Murgia si ingelosisce”, a corredo della foto della Deganello intenta a coprire il costume. Eleonora Mazzarini sul flirt di Alessandro ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Eleonora Mazzarini rompe il silenzio. Riflettori accesi sulla notizia del presunto flirt tra l’ex compagno. Dopo settimane, sarebbe stata proprio lei a dire la sua a riguardo alla luce delle tante segnalazioni sul padre dei suoi figli. Eleonora Mazzarini sul flirt di. Decide di rompere il silenzio sull’ex dopo settimane di gossip. Un pettegolezzo che sarebbe stato confermato da un commento pubblicato dalla madre di Eleonora sotto una foto postata dasu Instagram. “Ma sì, sempre nuda. Cosìsi ingelosisce”, a corredo della foto dellaintenta a coprire il costume. Eleonora Mazzarini sul flirt di...

