Facchetti avrebbe compiuto 80 anni. La figlia: "Era un papà dolcissimo" (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Dici Giacinto Facchetti e pensi all'eleganza di un campione che ha scritto pagine memorabili di storia del calcio, ma anche alla gentilezza di chi nei modi non ha mai fatto pesare la grandezza della sua carriera. E avrebbe potuto, perchè della Grande Inter di Helenio Herrera lui era una delle colonne, il terzo nome sempre citato nell'elencare gli undici di quella formazione, una specie di filastrocca che iniziava con "Sarti, Burgnich, Facchetti...". E proprio Herrera, storpiandone il cognome da Facchetti in Scalpelletti, fu l'autore inconsapevole di quello che divenne poi il suo nomignolo per tutti, con i compagni che abbreviando quel cognome sbagliato lo ribattezzarono "Cipe". E cosi' fu per sempre. Il 18 luglio Giacinto Facchetti avrebbe compiuto 80 ... Leggi su agi (Di domenica 17 luglio 2022) AGI - Dici Giacintoe pensi all'eleganza di un campione che ha scritto pagine memorabili di storia del calcio, ma anche alla gentilezza di chi nei modi non ha mai fatto pesare la grandezza della sua carriera. Epotuto, perchè della Grande Inter di Helenio Herrera lui era una delle colonne, il terzo nome sempre citato nell'elencare gli undici di quella formazione, una specie di filastrocca che iniziava con "Sarti, Burgnich,...". E proprio Herrera, storpiandone il cognome dain Scalpelletti, fu l'autore inconsapevole di quello che divenne poi il suo nomignolo per tutti, con i compagni che abbreviando quel cognome sbagliato lo ribattezzarono "Cipe". E cosi' fu per sempre. Il 18 luglio Giacinto80 ...

Pubblicità

GPerenne : Auguri a Chiara Facchetti per il matrimonio . E per la dignità con cui ha tenuto il privato PRIVATO nonostante avr… - sportli26181512 : Pane, Amore e Inter. Giacinto Facchetti, il campione gentiluomo: Pane, Amore e Inter. Giacinto Facchetti, il campio… - mxrcov : @VALHAIDORU loro dicono che si sono semplicemente allontanati pero al punto da non dire neanche che ti sposi bo.. d… -