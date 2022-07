Evaso a marzo da Como, detenuto catturato in Montenegro (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – È stato catturato nella tarda serata di ieri, presso la città di Podgorica capitale del Montenegro, Massimo Riello, detenuto del carcere di Como Evaso il 12 marzo scorso mentre, in permesso, si trovava al cimitero di Brenzio in visita alla tomba della madre. È stato il servizio di cooperazione internazionale dell’Interpol a comunicarne la cattura al Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria che ne aveva seguito le tracce da tempo e che aveva segnalato al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) la sua presenza sul territorio montenegrino. Grazie alle articolate e complesse indagini svolte dal Nucleo investigativo regionale della Lombardia e coordinate dal sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù, dalla fine di giugno ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – È statonella tarda serata di ieri, presso la città di Podgorica capitale del, Massimo Riello,del carcere diil 12scorso mentre, in permesso, si trovava al cimitero di Brenzio in visita alla tomba della madre. È stato il servizio di cooperazione internazionale dell’Interpol a comunicarne la cattura al Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria che ne aveva seguito le tracce da tempo e che aveva segnalato al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) la sua presenza sul territorio montenegrino. Grazie alle articolate e complesse indagini svolte dal Nucleo investigativo regionale della Lombardia e coordinate dal sostituto procuratore diAlessandra Bellù, dalla fine di giugno ...

