Europei femminili | la Germania batte la Finlandia | la Spagna sigla l’ottavo posto con la vittoria nel finale sulla Danimarca

(Di domenica 17 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Laha ottenuto tre vittorie su tre nel Gruppo B con un 3-0, con lache si è unita a loro nei quarti didi Euro 2022 dopo unaall’ultimo respiro per 1-0 contro la. La, otto volte campionessa d’Europa, aveva già vinto il girone prima della sfida di sabato a Milton Keynes, ma la squadra di Martina Voss-Tecklenburg non ha ceduto. Sophia Kleinherne ha portato in vantaggio lapoco prima dell’intervallo e Alexandra Popp ha raddoppiato il vantaggio all’inizio del secondo tempo: il terzo gol della 31enne in altrettante partite del torneo. Nicole Anyomi ha poi segnato 3-0 contro la, che ...

Sono Germania e Spagna le qualificate del gruppo B deglidi Inghilterra 2022 . Le tedesche erano già sicure del primo posto e oggi allo Stadio MK di Milton Keynes hanno battuto anche la Finlandia per 3 - 0 con reti di Sophia Kleinherne al ...Commenta per primo Proseguono glidi calcio; questa sera sono andate in scena le due partite del girone B. La Spagna batte la Danimarca con un gol nel finale di Marta Cardona; alle spagnole bastava comunque un ...Prosegue lo spettacolo dei Campionati Europei di calcio femminile 2022. Quest’oggi in Inghilterra si svolgerà l’ultima giornata della fase a gironi per quanto riguarda il gruppo C. Le due partite odie ...Passa il turno anche l'Austria, che piega la Norvegia 1-0 (match-winner Billa) nello scontro diretto, ma che partiva dal vantaggio di avere due risultati su tre grazie… Leggi Highlights e gol Irlanda ...