Europei femminili | Danimarca-Spagna 0-1 | iberiche ai quarti

(Di domenica 17 luglio 2022) Lasupera laper 1-0 e accede aidi finale degli. Lesi aggiudicano l’elimination game dell’ultima giornata del Gruppo B grazie ad una rete al 90° di Cardona. La Nazionale allenata da Jorge Vilda chiude il girone al secondo posto, alle spalle della Germania. Tale piazzamento fa sì che nel prossimo turno le Furie rosse debbano vedersela contro l’Inghilterra padrona di casa. Per le finaliste dell’ultima edizione, invece, non resta che rientrare in patria. Un Europeo per nulla entusiasmante per le danesi, a cui comunque bisogna rendere onore, vista la difficoltà del raggruppamento. La gara decisiva per la qualificazione è purtroppo coincisa contro un’avversaria davvero temibile e che giocava con la sicurezza di avere dalla propria due ...