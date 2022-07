Europei femminili 2022, Svezia e Olanda ai quarti di finale: Portogallo e Svizzera eliminate (Di domenica 17 luglio 2022) Sono Svezia e Olanda le squadre che accedono ai quarti di finale degli Europei femminili 2022 dal gruppo C. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi le scandinave hanno travolto con un netto 5-0 il Portogallo, passando così come prime nel girone e guadagnandosi la sfida con la seconda classificata del girone D, quello dell’Italia. Angeldal con una doppietta nel primo tempo mette già le cose in chiaro per le svedesi, poi l’autogol di Costa nel recupero chiude di fatto la contesa con il punteggio che viene arrotondato nella ripresa dai gol di Asllani e Blackstenius. RISULTATI e CLASSIFICHE Decisamente più articolata e complessa la sfida di Sheffield tra Olanda e Svizzera, con le elvetiche che si giocano le ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Sonole squadre che accedono aidideglidal gruppo C. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi le scandinave hanno travolto con un netto 5-0 il, passando così come prime nel girone e guadagnandosi la sfida con la seconda classificata del girone D, quello dell’Italia. Angeldal con una doppietta nel primo tempo mette già le cose in chiaro per le svedesi, poi l’autogol di Costa nel recupero chiude di fatto la contesa con il punteggio che viene arrotondato nella ripresa dai gol di Asllani e Blackstenius. RISULTATI e CLASSIFICHE Decisamente più articolata e complessa la sfida di Sheffield tra, con le elvetiche che si giocano le ...

