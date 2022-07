Estate 2022: le destinazioni preferite dagli Italiani (Di domenica 17 luglio 2022) L’Estate del 2022 è sicuramente l’Estate in cui, almeno nelle intenzioni, viste le ondate di scioperi che stanno coinvolgendo le compagnie aeree, si tornerà a viaggiare in massa, anche all’estero. Dopo due anni in cui gli Italiani hanno preferito o sono stati costretti al turismo di prossimità, quest’anno finalmente si torna a guardare oltre confine come meta delle proprie vacanze. Ma quali sono le destinazioni preferite dagli Italiani in questa Estate 2022? Vediamole insieme. Vacanze all’estero: le destinazioni più desiderate del 2022 In cima alla classifica delle destinazioni preferite dagli Italiani per le ... Leggi su tuacitymag (Di domenica 17 luglio 2022) L’delè sicuramente l’in cui, almeno nelle intenzioni, viste le ondate di scioperi che stanno coinvolgendo le compagnie aeree, si tornerà a viaggiare in massa, anche all’estero. Dopo due anni in cui glihanno preferito o sono stati costretti al turismo di prossimità, quest’anno finalmente si torna a guardare oltre confine come meta delle proprie vacanze. Ma quali sono lein questa? Vediamole insieme. Vacanze all’estero: lepiù desiderate delIn cima alla classifica delleper le ...

Pubblicità

juventusfc : Nuovo appuntamento nella nostra estate ?? Lo Juventus Summer Tour 2022 powered by @Jeep_People fa tappa a Tel Aviv… - team_world : È tempo di concretizzare le tante idee pensate per le Fan Action dei concerti di #LouisTomlinson, di ritorno in Ita… - SpotifyItaly : I @BOOMDABASH e @NaliOfficial si uniscono alla chat e ci mostrano un look estivo (quasi) total black. ?? Ascolta il… - eventiatmilano : Campus, leggende e set: a Milano la cultura in estate riempie le periferie Via @rep_milano - marketingpmi : RT @culture_roma: Fino al 2 agosto,la meraviglia della settima arte si diffonde in tutto il quartiere di Corviale con la rassegna gratuita… -