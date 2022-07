Erosione coste, l’allarme dei geologi: “Fenomeno in crescita, a rischio infrastrutture e centri urbani. Basta inseguire l’emergenza”. Ecco le soluzioni (Di domenica 17 luglio 2022) L’Erosione delle coste e delle spiagge italiane è un Fenomeno in avanzamento, sebbene contrastato in molte regioni con interventi di ripascimento periodici, costosi e sempre più delicati e strutture rigide realizzate decenni fa e poco funzionali al mutamento dei moti ondosi causato dalla maggiore frequenza di fenomeni intensi come mareggiate. “È necessario lavorare in ottica di comprensorio e smetterla di guardare alla gestione delle coste per singoli comuni se non addirittura singoli stabilimenti – spiega a ilFattoQuotidiano.it il geologo Carlo Civelli – le regole per riequilibrare le coste prevenendo danneggiamenti e ripristinando le spiagge da qualche anno ci sono, basterebbe rispettarle e smetterla di agire in deroga e in emergenza, come spesso accade”. Intervenendo in emergenza, rimarca Lorena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) L’dellee delle spiagge italiane è unin avanzamento, sebbene contrastato in molte regioni con interventi di ripascimento periodici, costosi e sempre più delicati e strutture rigide realizzate decenni fa e poco funzionali al mutamento dei moti ondosi causato dalla maggiore frequenza di fenomeni intensi come mareggiate. “È necessario lavorare in ottica di comprensorio e smetterla di guardare alla gestione delleper singoli comuni se non addirittura singoli stabilimenti – spiega a ilFattoQuotidiano.it il geologo Carlo Civelli – le regole per riequilibrare leprevenendo danneggiamenti e ripristinando le spiagge da qualche anno ci sono, basterebbe rispettarle e smetterla di agire in deroga e in emergenza, come spesso accade”. Intervenendo in emergenza, rimarca Lorena ...

