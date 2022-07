Equitazione | Nations Cup Dressage 2022 | la Danimarca domina nell’ultima tappa La Svezia vince la competizione

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022)nte a Falsterbo, località svedese che ha ospitato questa settimana l’ultimadellaCupdi, specialità. Nelle due ultime gare infatti, la compagine nordica ha preso il largo trovando addirittura quattro posizioni sul podio, di cui due nel gradino più alto. Nel Grand Prix Special are è stato Daniel Bachmann Andersen che, in sella a Zippo M.I, ha registrato un punteggio di 72.723 precedendo la compagna di squadra Nadja Aaboe Sloth, seconda con 72.936 davanti all’olandese Mirelle Kemenade-Wiltox, terza con 71.234 Nel Grand Prix Freestyle con musica a spuntarla è stata invece Nanna Skodborg totalizzando 81.080, circa una lunghezza in più del padrone di casa Patrik Kittel, piazzatosi al secondo ...