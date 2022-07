Elio e le Storie tese | il dramma del figlio Dante | Ora rispettateci

(Di domenica 17 luglio 2022), ildiBelisari, del gruppoe le, è salito sul palco e ha detto: "Sono autistico e ne vado fiero".ha 12 anni ma ha affrontato da verod'arte la folla che si è riunita sabato 16 luglio all'Arena Fiera di Bergamo per il 'Concertozzo' della band del padre, di nuovo insieme per una serata organizzata con il Trio Medusa e Radio Deejay, oltre all'organizzazione internazionale umanitaria Cesvi. Ad un certo punto, durante il concerto, è salito sul palco Nico Acampora, creatore di Pizzaut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, che ha spiegato che "attraverso il lavoro questi ragazzi hanno scoperto altre caratteristiche della loro vita" e poi ha presentato "il mio aiutante" al ...

