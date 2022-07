Elena Santarelli, nuovo aggiornamento sul figlio malato: "Come sta oggi Giacomo" (Di domenica 17 luglio 2022) Elena Santarelli è un personaggio molto apprezzato del panorama televisivo italiano. Bellissima e intelligente, la conduttrice ha ottenuto dei grandi risultati sul piano professionale nel corso degli anni. Dal 2006 è legata all'ex calciatore Bernardo Corradi dal quale ha avuto due figli. Uno di questi, purtroppo, è stato vittima di una gravissima malattia. Elena Santarelli non ha bisogno di presentazioni. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando Come modella, lavorando per stilisti del calibri di Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Qualcuno l'ha persino considerata la nuova Valeria Mazza, ma poi la sua carriera ha preso presto un'altra piega. La donna, infatti, è arrivata al largo pubblico ricoprendo il ruolo di valletta nella trasmissione L'Eredità, ma ben presto arriva ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022)è un personaggio molto apprezzato del panorama televisivo italiano. Bellissima e intelligente, la conduttrice ha ottenuto dei grandi risultati sul piano professionale nel corso degli anni. Dal 2006 è legata all'ex calciatore Bernardo Corradi dal quale ha avuto due figli. Uno di questi, purtroppo, è stato vittima di una gravissima malattia.non ha bisogno di presentazioni. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorandomodella, lavorando per stilisti del calibri di Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Qualcuno l'ha persino considerata la nuova Valeria Mazza, ma poi la sua carriera ha preso presto un'altra piega. La donna, infatti, è arrivata al largo pubblico ricoprendo il ruolo di valletta nella trasmissione L'Eredità, ma ben presto arriva ...

