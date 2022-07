E’ subito la Juventus di Di Maria: gol e grandi giocate contro il Pinerolo, l’argentino è già decisivo (Di domenica 17 luglio 2022) La Juventus inizia a prendere sempre più forma. E’ un’estate caldissima in casa bianconera, la dirigenza è scatenata e ha già chiuso colpi da novanta sul calciomercato. Sono arrivati calciatori del calibro di Pogba e Di Maria, in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento. In uscita continua la trattativa con il Bayern Monaco per de Ligt, la cessione non è più scontata. In entrata è previsto l’arrivo di un centrocampista, più Zaniolo. Nel frattempo la squadra è in campo per preparare i prossimi appuntamenti. La squadra di Massimiliano Allegri ha dispustato l’amichevole contro il Pinerolo, la gara si è conclusa sul risultato di 9-0. In grande spolvero Angel Di Maria, in gol e protagonista di giocate da impazzire. Le altre reti sono state realizzate da Zakaria (doppietta), Kean ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Lainizia a prendere sempre più forma. E’ un’estate caldissima in casa bianconera, la dirigenza è scatenata e ha già chiuso colpi da novanta sul calciomercato. Sono arrivati calciatori del calibro di Pogba e Di, in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento. In uscita continua la trattativa con il Bayern Monaco per de Ligt, la cessione non è più scontata. In entrata è previsto l’arrivo di un centrocampista, più Zaniolo. Nel frattempo la squadra è in campo per preparare i prossimi appuntamenti. La squadra di Massimiliano Allegri ha dispustato l’amichevoleil, la gara si è conclusa sul risultato di 9-0. In grande spolvero Angel Di, in gol e protagonista dida impazzire. Le altre reti sono state realizzate da Zakaria (doppietta), Kean ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il rilancio del #Bayern per #DeLigt è di 75 milioni più bonus, già scritto ieri su @Gazzetta_it. Possibile una cont… - GiovaAlbanese : Ufficiale: la #Juventus ha acquisito #Cambiaso dal #Genoa per 8 milioni e mezzo, più bonus fino ad altri 3. Per il… - paoloangeloRF : Subito Di Maria, che spettacolo nel test contro il Pinzolo - infoitsport : Di Maria subito gol: prende forma la nuova Juventus di Allegri - Gianfranco_juve : @Agostin22300292 La Juventus ha sempre subito attacchi da giornalisti e club avversi anche quando ingaggio' Platini… -