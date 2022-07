Dybala verso la Roma | offerta ufficiale per l’argentino

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - Interistadoc10 : @_ElPrincipe22 poi qualcuno mi spiegherà perché c'è questo complotto di giornali e giornalisti verso dybala/bremer… - infoitsport : Dybala, ci siamo. L’argentino verso Mourinho: decisiva la telefonata tra i due - infoitsport : Dybala, la Joya verso Roma: oggi possibile incontro tra l'agente e Tiago Pinto - GIOVANNIRODA : RT @MrGnotizie: Per Dybala si aspetta sempre l'uscita di Sanchez e Pinamonti. Però non oltre i 6-7 giorni. Pinamonti a Bergamo appena esce… -

Gerard Deulofeu Napoli, 17 luglio 2022 - Con Paulosempre più orientatoRoma , per il Napoli sembra arrivata l'ora di smettere di sognare in grande e tornare sul pianeta terra: il modo migliore per farlo è riallacciare il filo per Gerard ...Presto potrebbe avere luogo un nuovo incontro tra l'agente del calciatore e Tiago Pinto: si viaggiala fumata bianca. Zaniolom messaggi a Mou. L'operazione, dovesse andare in porto, ...ForzAzzurri.net - Sorpasso della Roma per Dybala Ecco quanto riportato dalla redazione di Sky Sport: La Roma vuole Paulo Dybala, inseguito anche dal Napoli. Oggi c'è stato ...La prima metà di luglio è già passata e Paulo Dybala rimane ancora un giocatore svincolato. Una vicenda paradossale e unica, che ora sembra avvicinarsi ad una soluzione. La Roma è uscita allo scoperto ...