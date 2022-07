Dybala-Roma | svolta nella trattativa | è successo ieri!

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - roma_passione : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: prevista in queste ore una telefonata tra Pinto e l'agente di Dybala #AsRoma - romaforever_it : Calciomercato Roma, spiraglio Dybala -

Commenta per primo Il calciomercato al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Il Corriere dello Sport apre con: 'a oltranza . Pinto a Torino per chiudere tra pressioni e ritardi'. Taglio alto dedicato a la Juve: 'Tenta l'all - in per Bremer. Lewandowski al Barca libera de Ligt per il Bayern'. La ...Uno dei tanti ritardi aerei di questo drammatico - per chi viaggia - periodo ha imposto un inatteso rallentamento alla trattativa tra lache ieri aveva subìto una altrettanto sorprendente accelerazione. A pretenderla, naturalmente José Mourinho : voleva Paulo già domani nel ritiro dell'Algarve, l'" ora o mai più" del ...Ore calde per il futuro dell’argentino Più di un sogno. Perché dopo tre mesi trascorsi nel silenzio più totale, la Roma ha deciso di fare un tentativo per capire se esistono i margini per portare Paul ...Nuova telefonata di José Mourinho a Paulo. Il Gm, ancora a Milano, in una call si confronterà con i procuratori per cercare di trovare l’intesa ...