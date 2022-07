Dybala | la Roma rompe gli indugi | presentata l’offerta al giocatore

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - TuttoMercatoWeb : TMW - Roma, Dybala pronto ad accettare l'offerta dei giallorossi: la Joya verso il sì a Mourinho - angelomangiante : Roma e Napoli hanno presentato due proposte serie a #Dybala. Roma ha proposto circa 4,5 m + bonus (legati a presen… - istintiestinti : speriamo dybala firmi a breve con la roma e finisca sta ossessione che avete perché non se ne può più - napolimagazine : SKY - Di Marzio: 'Roma su Dybala, offerta formulata all'argentino, ecco la situazione' -

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTONessuna novità, invece, sul fronte. L'argentino resta svincolato e l'Inter non affonda il colpo, da qui il pressing di Mourinho che sogna di portarlo alla. E oggi ha qualche chance in ...La Roma esce allo scoperto per Paulo Dybala. Su richiesta di Josè Mourinho, il club giallorosso ha mosso passi concreti per l’argentino presentando la prima offerta ufficiale. Come riferito da ...La Roma è intenzionata a fare sul serio per Paulo Dybala. La società giallorossa, dopo gli interessamenti degli scorsi giorni, è uscita allo scoperto per iniziare una vera e propria trattativa con il ...