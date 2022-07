Dybala, adesso si può. Duello Roma-Napoli: l’Inter rimane sullo sfondo (Di domenica 17 luglio 2022) Un Duello di calciomercato che sta infiammando le tifoserie più calde d’Italia. Perché adesso Napoli e Roma sembrano essersi convinte a fare un vero tentativo per Paulo Dybala. Un colpo mondiale, che cambierebbe gli equilibri del campionato italiano: con la Joya i giallorossi potrebbero davvero sognare il ritorno in Champions e di bissare la cavalcata dello scorso anno, stavolta in Europa League. A Napoli invece l’arrivo dell’argentino servirebbe a restituire entusiasmo alla piazza dopo le cocenti delusioni per gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly. sullo sfondo rimane anche l’Inter che, dopo essere arrivata ad un passo dall’accordo col classe ’93, ha raffreddato la trattativa a causa dell’elevato monte ingaggi: ... Leggi su open.online (Di domenica 17 luglio 2022) Undi calciomercato che sta infiammando le tifoserie più calde d’Italia. Perchésembrano essersi convinte a fare un vero tentativo per Paulo. Un colpo mondiale, che cambierebbe gli equilibri del campionato italiano: con la Joya i giallorossi potrebbero davvero sognare il ritorno in Champions e di bissare la cavalcata dello scorso anno, stavolta in Europa League. Ainvece l’arrivo dell’argentino servirebbe a restituire entusiasmo alla piazza dopo le cocenti delusioni per gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly.ancheche, dopo essere arrivata ad un passo dall’accordo col classe ’93, ha raffreddato la trattativa a causa dell’elevato monte ingaggi: ...

