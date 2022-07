Dybala accostato al Napoli, Spalletti esce allo scoperto: le dichiarazioni (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli continua il suo operato in sede di mercato. Come più volte dichiarato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, però, l’obiettivo degli azzurri è quello di tagliare il monte ingaggi, cercando di perdere meno qualità possibile in rosa. Le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, capitano e vice capitano nella passata stagione, ne sono la prova. Per sostituirli si stanno cercando delle soluzioni low-cost, tra cui il già acquistato Kvaratskhelia. I parametri zero sono guardati quindi con un occhio attento, visto il risparmio che permettono. E nessuno di loro potrebbe entusiasmare una piazza malinconica e delusa come Paulo Dybala. Paulo Dybala, Argentina (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) La Joya si è liberata dalla Juventus, ed ha probabilmente meno mercato di quanto lui ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ilcontinua il suo operato in sede di mercato. Come più volte dichiarato dstesso presidente Aurelio De Laurentiis, però, l’obiettivo degli azzurri è quello di tagliare il monte ingaggi, cercando di perdere meno qualità possibile in rosa. Le partenze di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, capitano e vice capitano nella passata stagione, ne sono la prova. Per sostituirli si stanno cercando delle soluzioni low-cost, tra cui il già acquistato Kvaratskhelia. I parametri zero sono guardati quindi con un occhio attento, visto il risparmio che permettono. E nessuno di loro potrebbe entusiasmare una piazza malinconica e delusa come Paulo. Paulo, Argentina (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) La Joya si è liberata dalla Juventus, ed ha probabilmente meno mercato di quanto lui ...

Pubblicità

FredSardo : Dybala secondo i tifosi della seconda squadra di Milano Accostato all’Inter: wow, dai Paulino vieni a fare la LuLa… - AzzurrinoCelist : @bergomifabio Non capisco cose ne dovremmo fare di Dybala ?? Giocare non integro fisicamente cacciato dalla Juve ,… - silviomass75 : @Claudinter @Lory31511460 @CorSport In tutta questa situazione si può dire che la grande colpa di Dybala è essere g… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: #Dybala in passato accostato da qualche media al #Milan sarebbe in procinto di accettare la corte della Roma. Per lui u… - Den96109848 : RT @FratelliRosson: #Dybala in passato accostato da qualche media al #Milan sarebbe in procinto di accettare la corte della Roma. Per lui u… -