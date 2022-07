Dramma in vacanza, bimbo di 6 anni affoga in piscina davanti ai genitori (Di domenica 17 luglio 2022) bimbo di 6 anni annega in una piscina. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato 16 luglio in Sardegna, sul litorale di Cardedu. Il bambino stava giocando in acqua, nella piscina di un resort di Cala Luas, sulla costa orientale dell’Ogliastra. Si trovava lì in vacanza con la famiglia che è residente a Roma. Non si conoscono le cause di quanto avvenuto nella piscina di questa elegante struttura. A quanto pare è stato un ospite della struttura a notare, intorno alle 18, il piccolo riverso in acqua, immobile, con il viso rivolto verso il fondo. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno tirato il piccolo fuori dall’acqua e poi gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Ma neppure l’arrivo del 118 con l’elicottero partito da Olbia e atterrato alle 18:50 ha permesso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022)di 6annega in una. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato 16 luglio in Sardegna, sul litorale di Cardedu. Il bambino stava giocando in acqua, nelladi un resort di Cala Luas, sulla costa orientale dell’Ogliastra. Si trovava lì incon la famiglia che è residente a Roma. Non si conoscono le cause di quanto avvenuto nelladi questa elegante struttura. A quanto pare è stato un ospite della struttura a notare, intorno alle 18, il piccolo riverso in acqua, immobile, con il viso rivolto verso il fondo. Immediato l’intervento dei bagnini che hanno tirato il piccolo fuori dall’acqua e poi gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Ma neppure l’arrivo del 118 con l’elicottero partito da Olbia e atterrato alle 18:50 ha permesso di ...

Pubblicità

RaiNews : Il dramma in vacanza, bimbo muore annegato in piscina. - zazoomblog : Tragedia in vacanza in Sardegna muore annegato un bimbo di 6 anni: il dramma davanti ai genitori in piscina -… - lacittanews : È morto annegato in piscina un bambino di 6 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia di Roma in Sardegna.… - infoitinterno : Tragedia in vacanza in Sardegna, muore annegato un bimbo di 6 anni: il dramma davanti ai genitori in piscina - lacittanews : È morto annegato in piscina un bambino di 6 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia di Roma in Sardegna.… -