Dramma in Rai, il messaggio in diretta che ha straziato il pubblico: “Un omicidio terribile…” (Di domenica 17 luglio 2022) Durante le riprese di una nota trasmissione targata Rai si è parlato di un omicidio che ha sconvolto la Nazione intera. Ecco il ricordo “Estate in diretta”, format trasmesso sulle frequenze di Rai Uno, è un programma che va in onda al posto de “La vita in diretta” per tutto il corso della stagione calda. Il conduttore del famoso rotocalco dei canali della tv di Stato si trova infatti in vacanza. Alberto Matano, fresco di matrimonio, si sta godendo il meritato relax in compagnia di suo marito Riccardo Mannino. Mentre la loro luna di miele prosegue senza intoppi, il pubblico da casa ha la possibilità di seguire il talk show presentato da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Roberta Capua (Websource)La Miss Italia del 1986 è al timone del sopracitato format a partire dal 2021. L’inverno scorso ha ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 17 luglio 2022) Durante le riprese di una nota trasmissione targata Rai si è parlato di unche ha sconvolto la Nazione intera. Ecco il ricordo “Estate in”, format trasmesso sulle frequenze di Rai Uno, è un programma che va in onda al posto de “La vita in” per tutto il corso della stagione calda. Il conduttore del famoso rotocalco dei canali della tv di Stato si trova infatti in vacanza. Alberto Matano, fresco di matrimonio, si sta godendo il meritato relax in compagnia di suo marito Riccardo Mannino. Mentre la loro luna di miele prosegue senza intoppi, ilda casa ha la possibilità di seguire il talk show presentato da Roberta Capua e da Gianluca Semprini. Roberta Capua (Websource)La Miss Italia del 1986 è al timone del sopracitato format a partire dal 2021. L’inverno scorso ha ...

Pubblicità

giulio_galli : RT @Baccotvnews: A chi si lamenta di #Rai1 in monocifra con #SpecialeTg1 #Crisidigoverno, vorrei ricordare che la rete ammiraglia #Rai ha i… - arual812 : RT @Baccotvnews: A chi si lamenta di #Rai1 in monocifra con #SpecialeTg1 #Crisidigoverno, vorrei ricordare che la rete ammiraglia #Rai ha i… - Baccotvnews : A chi si lamenta di #Rai1 in monocifra con #SpecialeTg1 #Crisidigoverno, vorrei ricordare che la rete ammiraglia… - CaffeFou : Il dramma di Riccardo Manera: 'Ho una lesione tumorale alla testa' #volevofarelarockstar #rai #fiction… -