Dragon CRS-25 attracca alla ISS

Pubblicità

Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Dopo un inseguimento durato circa 38 ore, il veicolo spaziale #Dragon Cargo della missione CRS-25 ha attraccato regolar… - _AliveUniverse : Dopo un inseguimento durato circa 38 ore, il veicolo spaziale #Dragon Cargo della missione CRS-25 ha attraccato reg… - _AliveUniverse : Con un perfetto decollo notturno dal Kennedy Space Center, un razzo #Falcon9 di #SpaceX ha piazzato in orbita la ca… - NetMassimo : #MissioneSpaziale #CargoSpaziale Missione CRS-25: la navicella spaziale #SpaceX #Dragon ha raggiunto la Stazione Sp… - SPACESBETWEENIT : La cargo Dragon CRS-25 è in arrivo alla ISS. -

ASIM visto da vicino L'osservatorio climatico ASIM è stato portato in orbita il 2 aprile 2018, con la- 14 lanciata da un Falcon 9 di SpaceX, ha una massa di 314 kg e misura 122×134×99 cm. ...Attualmente le navicellenon sono pensate per questo genere di operazioni e quindi Roscosmos ...pochi giorni prima di un tentativo della NASA di utilizzare i motori della navicella Cygnus NG...SpaceX's Dragon capsule launched atop a two-stage Falcon 9 rocket from the Kennedy Space Center (KSC) in Florida with 2,500 kg of cargo for the astronauts.The spacecraft is carrying cargo weighing over 5,8000 pounds consisting of science experiments and other crew supplies.