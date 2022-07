“Draghi va in Parlamento perché c’è spazio per ripartire. Se si dimette? Può gestire il Pnrr, ma niente politica estera o misure anti-inflazione” (Di domenica 17 luglio 2022) Mario Draghi andrà in Parlamento a confermare le dimissioni mercoledì 20 luglio, oppure potrebbe ripensarci? “Dal punto di vista istituzionale, se ha accettato l’invito del presidente Mattarella significa che lo spazio per andare avanti c’è“. Se invece si dimettesse, che poteri conserverebbe il governo? “Solo l’ordinaria amministrazione, che in questo momento dovrebbe comprendere il lavoro per gli obiettivi del Pnrr. Sulla gestione delle emergenze, come la crisi energetica o il carovita, la vedo più complicata”. Secondo Giuseppe Verde, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Palermo, o la crisi avrà una soluzione politica o il governo dimissionario sarà per natura “azzoppato” fino a nuove elezioni. L’ipotesi di un premier nella pienezza dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Marioandrà ina confermare le dimissioni mercoledì 20 luglio, oppure potrebbe ripensarci? “Dal punto di vista istituzionale, se ha accettato l’invito del presidente Mattarella significa che loper andare avc’è“. Se invece sisse, che poteri conserverebbe il governo? “Solo l’ordinaria amministrazione, che in questo momento dovrebbe comprendere il lavoro per gli obiettivi del. Sulla gestione delle emergenze, come la crisi energetica o il carovita, la vedo più complicata”. Secondo Giuseppe Verde, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Palermo, o la crisi avrà una soluzioneo il governo dimissionario sarà per natura “azzoppato” fino a nuove elezioni. L’ipotesi di un premier nella pienezza dei ...

