Dopo la pandemia riapre con tante sorprese la Basilica di Paestum

AGI - Ammirare dall'interno le imponenti colonne doriche, potendo, così, apprezzare, da una prospettiva insolita, i templi di Paestum. Quei maestosi edifici sacri del santuario meridionale del sito pestano che, nell'antichità, erano inaccessibili agli uomini, tornano a essere aperti al pubblico. Domenica 17 luglio verrà inaugurato nell'area archeologica di Paestum il percorso di visita nel tempio di Nettuno e nel tempio di Hera, la cosiddetta 'Basilica', nell'ambito delle aperture straordinarie del Parco Archeologico di Paestum e Velia promosse dal ministero della Cultura. Dietro a questa riapertura c'è il lavoro di archeologi, architetti e restauratori che hanno collaborato per garantire un perfetto connubio tra esigenze di fruizione e di tutela del patrimonio. I due templi erano già stati resi accessibili al ...

