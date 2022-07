Domani sera conferenza stampa di Giuntoli (Di domenica 17 luglio 2022) Si terrà Domani sera alle 19.30 la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Non sarà solo una conferenza di fine ritiro ma servirà a fare il punto sulle mosse di mercato del Napoli sia un uscita sia in entrata, per spiegare – laddove possibile – le mosse del club. Giuntoli aveva già partecipato alla conferenza iniziale con Spalletti che Domani sera invece non ci sarà. Ha parlato questa sera dopo Napoli-Perugia 4-1 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Si terràalle 19.30 ladel direttore sportivo del Napoli Cristiano. Non sarà solo unadi fine ritiro ma servirà a fare il punto sulle mosse di mercato del Napoli sia un uscita sia in entrata, per spiegare – laddove possibile – le mosse del club.aveva già partecipato allainiziale con Spalletti cheinvece non ci sarà. Ha parlato questadopo Napoli-Perugia 4-1 L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

teatrolafenice : Ci siamo. Un po' di prove e poi saremo tutti vostri. Per chi ancora non lo sapesse domani sera alle 21:00 interpret… - rtl1025 : ?? #TuttoAccadeSuRTL1025: accade che domani sera dalle 21 trasmetteremo in diretta da San Siro il primo concerto all… - teatrolafenice : Un po’ di prove per voi da Piazza San Marco. Stiamo iniziando a dare spettacolo per il concerto di domani sera. Int… - SilviaForti9 : RT @ohanarifugio: muro, facendo mille chiamate e preghiere (domani vi racconterò di come quando qualcuno chiama Ohana Ohana corre, e quando… - napolista : Domani sera conferenza stampa di Giuntoli Alle 19.30 il direttore sportivo per fare il punto sul primo ritiro e ov… -