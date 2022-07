“Dio mi ha detto…”. Separazione Totti e Ilary, Chanel finalmente dice la sua: “Quella frase è contro il padre” (Di domenica 17 luglio 2022) Chanel Totti contro il padre? Questo stanno dicendo alcuni utenti a cui di certo non è passata inosservata Quella frase sospetta della bellissima figlia di Ilary Blasi pubblicata sui social.“Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”, così scrive Chanel e naturalmente subito si è scatenata una polemica senza fine. Parole che hanno scatenato le polemiche quelle scelte da Chanel Totti nell’ultimo video condiviso su TikTok. La canzone è Over the rainbow di Rhove, uno dei rapper del momento. Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma La ragazza la canta la ragazza canta si avvia a prendere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022)il? Questo stannondo alcuni utenti a cui di certo non è passata inosservatasospetta della bellissima figlia diBlasi pubblicata sui social.“Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”, così scrivee naturalmente subito si è scatenata una polemica senza fine. Parole che hanno scatenato le polemiche quelle scelte danell’ultimo video condiviso su TikTok. La canzone è Over the rainbow di Rhove, uno dei rapper del momento. Francesco: età, altezza, peso, i figli conBlasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma La ragazza la canta la ragazza canta si avvia a prendere ...

Pubblicità

ariannad__7 : RT @amaricord: MAHMOOD HA SERIAMENTE DETTO SE LA GENTE NON SI MUOVE È COLPA DI CHI STA SUL PALCO MIO DIO ANCHE LUI ASFALTA RHOVE MI SENTO M… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Da 'Dio è morto, Marx pure, e anche io non mi sento molto bene' a 'L'importante è partecipare' fino a 'Fatta l'Italia, ora bi… - vholdmeniall : RT @amaricord: MAHMOOD HA SERIAMENTE DETTO SE LA GENTE NON SI MUOVE È COLPA DI CHI STA SUL PALCO MIO DIO ANCHE LUI ASFALTA RHOVE MI SENTO M… - vitocaputo01 : RT @tvstellare: O mio dio la Vitto ha detto ‘papà’ - rodari279 : RT @amaricord: MAHMOOD HA SERIAMENTE DETTO SE LA GENTE NON SI MUOVE È COLPA DI CHI STA SUL PALCO MIO DIO ANCHE LUI ASFALTA RHOVE MI SENTO M… -

Ilary Blasi lascia senza fiato con i suoi look. Ed è "scontro" in famiglia Uno dei passaggi del brano ha catturato l'attenzione di tutti: "E Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma , siamo rimasti soli nella stanza". Potrebbe essere un riferimento a quanto sta ... XVI Domenica del Tempo Ordinario Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e ... Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a ... Uno dei passaggi del brano ha catturato l'attenzione di tutti: "Emi hache ci avrebbe pensato il karma , siamo rimasti soli nella stanza". Potrebbe essere un riferimento a quanto sta ...Quelli dissero: "Fa' pure come hai". Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e ... Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami daverso di voi di portare a ...