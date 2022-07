Di Maio “Se Draghi va a casa addio aiuti agli italiani”

(Di domenica 17 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Se le cose restano come sono oggi, Mariomercoledì rassegnerà le sue dimissioni davanti al Parlamento. E tra giovedì e venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere”. Così il ministro degli Esteri Luigi Diin una intervista a “La Stampa”. “Perchè come ha detto il presidente del Consiglio non c'è più una maggioranza di unità nazionale. In realtà il partito di Conte sta ancora cercando di decidere cosa fare. Il capogruppo della Camera aveva convocato una riunione contro la volontà del leader, secondo i ministri bisogna dirsi pronti a una nuova fiducia a. Sono divisi e a rischiare tutto ora sono i cittadini” conclude Di. Elezioni anticipate da evitare per Di: “Rispondo con l'unico elenco che Conte sta consegnando al Paese: ...

