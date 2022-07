Di Battista: “Draghi stufo di fare il premier, se ne vuole andare. Se arriva una chiamata della Casa Bianca, potrebbe cambiare idea” (Di domenica 17 luglio 2022) “È evidente che Draghi si stufo di fare il presidente del Consiglio. In realtà non l’ha mai voluto fare. Accettò sperando di diventare presto presidente della Repubblica. Ora se ne vuole andare. Non so cosa farà, ma potrebbe cambiare idea soltanto con una chiamata da parte della Casa Bianca o dall’amministrare delegato di BlackRock”. A dirlo, in un video pubblicato sui propri canali social, è Alessandro Di Battista, sul cui nome molti giornali stanno ricamando retroscena che lo vorrebbero di nuovo alla guida del Movimento 5 stelle. “Teme – ha continuato l’ex 5 stelle – quello in arrivo in autunno possa minare la grande credibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) “È evidente chesidiil presidente del Consiglio. In realtà non l’ha mai voluto. Accettò sperando di diventare presto presidenteRepubblica. Ora se ne. Non so cosa farà, masoltanto con unada parteo dall’amministrare delegato di BlackRock”. A dirlo, in un video pubblicato sui propri canali social, è Alessandro Di, sul cui nome molti giornali stanno ricamando retroscena che lo vorrebbero di nuovo alla guida del Movimento 5 stelle. “Teme – ha continuato l’ex 5 stelle – quello in arrivo in autunno possa minare la grande credibilità ...

