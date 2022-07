De Ligt è del Bayern Monaco: i dettagli dell’accordo e i nomi del sostituto alla Juventus (Di domenica 17 luglio 2022) Adesso ci siamo veramente: Matthijs De Ligt è pronto a diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club tedesco si è presentato a Torino con un’offerta che è stata accettata dalla Juventus: 70 milioni + 10 di bonus, si tratta di una cifra leggeremente inferiore a quella di partenza, fissata a 90 milioni. La volontà dell’olandese ha fatto la differenza. L’esperienza di de Ligt con la maglia della Juventus può essere considerata nel complesso positiva. L’olandese ha messo in mostra tutte le qualità dal punto di vista fisico, dovrà migliorare sotto l’aspetto dell’esperienza ma è ancora giovane. La Juventus si è già messa alla ricerca del sostituto e continua le trattative. In testa alla lista dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 luglio 2022) Adesso ci siamo veramente: Matthijs Deè pronto a diventare un nuovo calciatore del. Il club tedesco si è presentato a Torino con un’offerta che è stata accettata d: 70 milioni + 10 di bonus, si tratta di una cifra leggeremente inferiore a quella di partenza, fissata a 90 milioni. La volontà dell’olandese ha fatto la differenza. L’esperienza di decon la maglia dellapuò essere considerata nel complesso positiva. L’olandese ha messo in mostra tutte le qualità dal punto di vista fisico, dovrà migliorare sotto l’aspetto dell’esperienza ma è ancora giovane. Lasi è già messaricerca dele continua le trattative. In testalista dei ...

Pubblicità

tancredipalmeri : La nuova offerta del Bayern per De Ligt è di 70 milioni di € + 10 milioni di bonus di cui 5 facili legati ai risult… - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - Gazzetta_it : Juve, è arrivato il rilancio del Bayern per De Ligt: sale l’offerta, cessione più vicina - ElTrattore : RT @marifcinter: L’entourage del giocatore ha detto “solo Inter” fino allo sfinimento. Certo, sul tavolo non erano mai comparsi i soldi di… - 12__Justin : RT @marifcinter: L’entourage del giocatore ha detto “solo Inter” fino allo sfinimento. Certo, sul tavolo non erano mai comparsi i soldi di… -