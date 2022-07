De Ligt dalla Juve al Bayern, affare fatto (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) - La Juventus cede Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. Il club bianconero e la società tedesca hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese di 22 anni, secondo le news di mercato in arrivo dalla Germania. "affare fatto. La Juve ha accettato l'offerta del Bayern Monaco. Matthijs De Ligt firmerà con il Bayern un contratto fino al 2027", twitta il giornalista tedesco Christian Falk, responsabile del calcio alla Bild e voce affidabile del calciomercato tedesco. Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) - Lantus cede Matthijs DealMonaco. Il club bianconero e la società tedesca hanno trovato l'accordo per il trasferimento del difensore olandese di 22 anni, secondo le news di mercato in arrivoGermania. ". Laha accettato l'offerta delMonaco. Matthijs Defirmerà con ilun contratto fino al 2027", twitta il giornalista tedesco Christian Falk, responsabile del calcio alla Bild e voce affidabile del calciomercato tedesco.

