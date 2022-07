De Ligt Bayern, dalla Germania: accordo con la Juve vicino! I dettagli (Di domenica 17 luglio 2022) sull’operazione che sembra in dirittura d’arrivo Conferme anche dalla Germania sull’ulteriore avvicinamento tra Juventus e Bayern Monaco per il trasferimento di de Ligt. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, la nuova offerta del Bayern Monaco è già stata recapitata alla Juve. La nuova proposta ammonta a 70 milioni di euro più 10 di bonus. accordo con la Juventus sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) sull’operazione che sembra in dirittura d’arrivo Conferme anchesull’ulteriore avvicinamento trantus eMonaco per il trasferimento di de. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, la nuova offerta delMonaco è già stata recapitata alla. La nuova proposta ammonta a 70 milioni di euro più 10 di bonus.con lantus sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : . @juventusfc, accordo verbale con il @FCBayern per #DeLigt: tutti i dettagli dell'operazione - DiMarzio : .@juventusfc: il @FCBayern vuole chiudere subito l’operazione #DeLigt #calciomercato - nichill1 : @MimmoAdinolfi Il contante lo hanno sempre, De Ligt non sarebbe rimasto comunque (era da capire se al Bayern, e se… - pccpla : RT @forumJuventus: Accordo raggiunto tra Juve e Bayern per De Ligt sulla base di una cifra complessivamente intorno agli 80 milioni ??? -