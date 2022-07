De Ketelaere saluta i tifosi del Brugge: l’addio sotto la curva | VIDEO (Di domenica 17 luglio 2022) Charles De Ketelaere ha osservato dalla panchina il suo Brugge vincere la Supercoppa del Belgio contro il Gent. Poi la festa sotto la curva, con tanto di megafono per lanciare i cori. Una scena che sa di addio. Il classe 2001 è ad un passo dal... Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 luglio 2022) Charles Deha osservato dalla panchina il suovincere la Supercoppa del Belgio contro il Gent. Poi la festala, con tanto di megafono per lanciare i cori. Una scena che sa di addio. Il classe 2001 è ad un passo dal...

Pubblicità

PianetaMilan : #DeKetelaere saluta i tifosi del #Brugge: l’addio sotto la curva | #VIDEO #Calciomercato #BruggeGent #ACMilan… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Supercoppa al Bruges, De Ketelaere preservato per il Milan. E saluta i tifosi col megafono - rivellorocco : RT @MilanLiveIT: ???? De Ketelaere verso il Milan: indizi importanti dal Belgio ?? #MercatoMilan #Calciomercato - gilnar76 : De Ketelaere non scende in campo e saluta i tifosi nella Supercoppa di Belgio: le ultime #Acmilan #Milan #Seriea… - RadioRossonera : Il gesto di #DeKetelaere non è passato inosservato???? -