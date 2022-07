Dayane Mello rivela dettagli del nuovo progetto per l’estate: le sue parole (VIDEO) (Di domenica 17 luglio 2022) Dayane Mello in anticipo rivela dettagli del nuovo progetto per l’estate: ecco cosa è emerso dalle parole dell’ex gieffina Dayane Mello riesce sempre a sorprendere i propri fan spaziando da un progetto all’altro. Dopo l’esordito nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand di cosmetici “Dayane – DAY AND YOU” e l’uscita del suo primo profumo “GOCCIA”, la Mello non si è più fermata. Negli ultimi mesi è stata super impegnata sul set di nuovi progetti ed inoltre ha debuttato anche come conduttrice nel format “Pupa Party” in occasione dell’ultima edizione del reality show La Pupa e il Secchione Show. Leggi anche –> gf vip si allunga la data di messa in ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 luglio 2022)in anticipodelper: ecco cosa è emerso dalledell’ex gieffinariesce sempre a sorprendere i propri fan spaziando da unall’altro. Dopo l’esordito nell’ambito dell’imprenditoria lanciando il suo primo brand di cosmetici “– DAY AND YOU” e l’uscita del suo primo profumo “GOCCIA”, lanon si è più fermata. Negli ultimi mesi è stata super impegnata sul set di nuovi progetti ed inoltre ha debuttato anche come conduttrice nel format “Pupa Party” in occasione dell’ultima edizione del reality show La Pupa e il Secchione Show. Leggi anche –> gf vip si allunga la data di messa in ...

