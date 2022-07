Damiano David: dopo il concerto dei Maneskin, beccato così a Roma (Di domenica 17 luglio 2022) Damiano David, in un momento di pausa con i Maneskin, lontano dal palco, è stato beccato così dai fan in un locale di Roma. Damiano David, il frontman dei Maneskin, sul palco è un vero e proprio animale da palcoscenico. Un vero trascinatore, energico, capace di coinvolgere migliaia di persone che cantano, ballano e si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 17 luglio 2022), in un momento di pausa con i, lontano dal palco, è statodai fan in un locale di, il frontman dei, sul palco è un vero e proprio animale da palcoscenico. Un vero trascinatore, energico, capace di coinvolgere migliaia di persone che cantano, ballano e si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Natblnc : RT @PortalDamiano: Damiano David | Circo Massimo, 2022 - Victori31631277 : RT @loudkidreb: comunque damiano david io vivo per le tue perle sul palco , non smettere mai mai mai - loudkidreb : comunque damiano david io vivo per le tue perle sul palco , non smettere mai mai mai - divinheadfirst : NON PENSAVO DI AVERE BISOGNO DI DAMIANO FUCKING DAVID CHE PARLA FRANCESE - DornsonJ : RT @PortalDamiano: Damiano David | Circo Massimo, 2022 -