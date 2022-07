Dalle bugie al valore della famiglia | cosa ci ha insegnato Pinocchio

Leggi su dilei

(Di domenica 17 luglio 2022) Lo abbiamo fatto tante volte. Abbiamo preso in prestito quegli insegnamenti più o meno nascosti delle favole per spiegare le cose ai bambini, per permettere a loro di comprendere quelle questioni troppo grandi quando non avevano gli strumenti per farlo. Lo abbiamo fatto per spiegare la morte, il dolore e l’abbandono, per dare un senso alla guerra, anche se questa un senso non ce l’ha. E lo abbiamo fatto anche per insegnargli l’amore, l’amicizia e tutti quei meravigliosi valori che ci rendono umani. Lo abbiamo fatto utilizzando quelle stesse favole che ci venivano raccontate quando eravamo solo delle bambine, come quella diche oggi, esattamente come ieri, ci insegna una delle lezioni più preziose di sempre. La favola diC’era una volta un burattino che poi è diventato un bambino. C’erano leche venivano punite ...