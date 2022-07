Dalla Spagna: Lewandowski costerà 60 milioni al Barcellona, al posto dei 50 comunicati ufficialmente (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “El Pais”, il Barcellona pagherà 60 milioni al Bayern Monaco per Lewandowski, invece dei 50 comunicati ufficialmente. Il giornale iberico infatti specifica come l’accordo preveda una parte fissa di 45 milioni, 5 milioni di bonus in caso di qualificazione dei blaugrana alla prossima Champions League e altri 10 milioni solamente per il fatto che il polacco completi un’intera stagione al Barcellona. Sempre secondo “El Pais”, dunque, Joan Laporta ha accettato di pagare 60 milioni purchè fuori non si sappia, per alleviare l’effetto dell’acquisto sull’opinione pubblica. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo “El Pais”, ilpagherà 60al Bayern Monaco per, invece dei 50. Il giornale iberico infatti specifica come l’accordo preveda una parte fissa di 45, 5di bonus in caso di qualificazione dei blaugrana alla prossima Champions League e altri 10solamente per il fatto che il polacco completi un’intera stagione al. Sempre secondo “El Pais”, dunque, Joan Laporta ha accettato di pagare 60purchè fuori non si sappia, per alleviare l’effetto dell’acquisto sull’opinione pubblica. SportFace.

