Dai partiti nuovi ricatti e veti incrociati. Draghi bis più lontano (Di domenica 17 luglio 2022) Come se niente fosse accaduto. Il giorno 3 su 7 della crisi è stato quello in cui i partiti hanno provato a mettere in scena una improponibile rimozione dalla memoria di quanto successo lo scorso giovedì in Senato. Lo ha fatto, in maniera più esplicita, il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, quando ha chiarito che non era sua intenzione provocare le dimissioni del premier non votando la fiducia al dl Aiuti. E riavvolgendo il nastro fino alla famigerata lettera con le nove richieste per le quali si attendono «risposte». Ma, in maniera meno evidente, la stessa postura è stata assunta anche dagli altri partiti che teoricamente sosterrebbero la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Perché Enrico Letta ha rilanciato il ddl Zan inviso al centrodestra, Lega e Forza Italia hanno ribadito la contrarietà a proseguire con i ... Leggi su iltempo (Di domenica 17 luglio 2022) Come se niente fosse accaduto. Il giorno 3 su 7 della crisi è stato quello in cui ihanno provato a mettere in scena una improponibile rimozione dalla memoria di quanto successo lo scorso giovedì in Senato. Lo ha fatto, in maniera più esplicita, il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, quando ha chiarito che non era sua intenzione provocare le dimissioni del premier non votando la fiducia al dl Aiuti. E riavvolgendo il nastro fino alla famigerata lettera con le nove richieste per le quali si attendono «risposte». Ma, in maniera meno evidente, la stessa postura è stata assunta anche dagli altriche teoricamente sosterrebbero la permanenza di Marioa Palazzo Chigi. Perché Enrico Letta ha rilanciato il ddl Zan inviso al centrodestra, Lega e Forza Italia hanno ribadito la contrarietà a proseguire con i ...

