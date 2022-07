Da Haaland a Lewa, le grandi si rafforzano. Ma pure noi in Champions faremo paura (Di domenica 17 luglio 2022) Haaland al Manchester City, Nunez al Liverpool, Tchouameni e Rudiger al Real Madrid, Koulibaly e Sterling al Chelsea. E, adesso, Lewandowski al Barcellona, che sembrava diventato povero e invece ha ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022)al Manchester City, Nunez al Liverpool, Tchouameni e Rudiger al Real Madrid, Koulibaly e Sterling al Chelsea. E, adesso,ndowski al Barcellona, che sembrava diventato povero e invece ha ...

Cosa farà Lewa. "Robert sa che il Bayern voleva sostituirlo con Haaland". Manca la fiducia tra l'attaccante e il club per il quale Lewandowski gioca da 8 anni. Barcellona, e specialmente Real Madrid vorrebbero cos strappare il bomber all'indeciso Bayern Monaco. Haaland al City, Mbapp rimane a Parigi, Benzema resta a Madrid e dunque manca solo uno dei grandissimi attaccanti europei ancora da sistemare - non ce ne voglia Cristiano Ronaldo, che a 37 anni ...