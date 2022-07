Crisi governo, tensioni in assemblea M5S: governisti nel mirino (Di domenica 17 luglio 2022) Clima a tratti teso nel corso dell'assemblea congiunta M5S di questa mattina. La maggioranza dei parlamentari intervenuti si è schierata nettamente a favore della linea del leader pentastellato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Clima a tratti teso nel corso dell'congiunta M5S di questa mattina. La maggioranza dei parlamentari intervenuti si è schierata nettamente a favore della linea del leader pentastellato ...

Pubblicità

sebmes : Non s’era mai sentito un leader di partito togliere la fiducia al governo “per le umiliazioni subite”. C’è un Pae… - marcotravaglio : Ci avete convinti, ci arrendiamo. La crisi di governo non l’ha causata Draghi, dimettendosi subito dopo la fiducia… - EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - AmericanHorse11 : RT @Gianl1974: La Germania riavvia 16 centrali elettriche a combustibili fossili per ridurre la dipendenza dalla Russia Scholz ha espresso… - WalterCabrini : @petergomezblog @aldotorchiaro @marcotravaglio Cresce l’idea che la crisi di Governo in Italia venga strumentalizza… -