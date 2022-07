Crisi governo, Salvini: “Impossibile governare con Pd, pensa a droga e immigrati” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “governare con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava dei precari e i pensionati e ora si occupa di droga e immigrati, non è possibile”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla festa del partito a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. “Questa settimana quello che mi ha colpito non è che Conte abbia tolto la fiducia, la cosa incredibile è che il capo del Pd abbia ribadito che per loro è prioritario approvare ddl Zan e ius soli. Questa gente manca di rispetto agli italiani e A Draghi. Io all’irresponsabilità dei 5 stelle accosto sobriamente anche l’irresponsabilità del partito alleato. Chi si somiglia, si piglia”, ha aggiunto Salvini, sottolineando che “oggi perfino De Luca ha detto che se il Pd è quello dello ius soli e del ddl Zan non andrà da ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava dei precari e i pensionati e ora si occupa di, non è possibile”. Così il segretario della Lega, Matteo, intervenendo alla festa del partito a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. “Questa settimana quello che mi ha colpito non è che Conte abbia tolto la fiducia, la cosa incredibile è che il capo del Pd abbia ribadito che per loro è prioritario approvare ddl Zan e ius soli. Questa gente manca di rispetto agli italiani e A Draghi. Io all’irresponsabilità dei 5 stelle accosto sobriamente anche l’irresponsabilità del partito alleato. Chi si somiglia, si piglia”, ha aggiunto, sottolineando che “oggi perfino De Luca ha detto che se il Pd è quello dello ius soli e del ddl Zan non andrà da ...

