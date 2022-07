Crisi governo, Salvini a villa Certosa da Berlusconi (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Matteo Salvini è atteso oggi in Sardegna per un incontro con Silvio Berlusconi. Il Cav e il 'Capitano', apprende l'Adnkronos, avrebbero deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, sempre a villa La Certosa. Sul tavolo la Crisi del governo Draghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di governo. Intanto Salvini ha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. "La Lega è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale 'l'alleanza con M5S è finita'. Vista la situazione, secondo il partito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Matteoè atteso oggi in Sardegna per un incontro con Silvio. Il Cav e il 'Capitano', apprende l'Adnkronos, avrebbero deciso di anticipare il vis a vis previsto in un primo momento per domani, sempre aLa. Sul tavolo ladelDraghi con la ferma intenzione di tenere una strategia comune come centrodestra di. Intantoha convocato i vertici del suo partito per una riunione via zoom. "La Lega è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale 'l'alleanza con M5S è finita'. Vista la situazione, secondo il partito di ...

