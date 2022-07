Crisi governo, Pera: “Temo situazione irrecuperabile” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Temo che la situazione ormai sia irrecuPerabile, le forze politiche non hanno preso in seria considerazione Mario Draghi, che è uno statista, si scivolerà verso il voto”. Lo dice all’AdnKronos Marcello Pera, già presidente del Senato, a proposito dello scenario di governo, in vista delle dichiarazioni di Draghi alle Camere si mercoledì prossimo. “Non mi sento di dare consigli – dice con riferimento all’area di centrodestra – . Ma Temo che se anche si trovasse la pace mercoledì, dal giorno dopo sarebbe di nuovo guerra, penso che dal Pd alla stessa Lega non farebbero vivere Conte, reclamando misure utili solo per sbandierarle in campagna elettorale, con le forze politiche sempre lì a tirare la giacca al premier”. Ma la situazione “è disastrosa, il paese ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “che laormai sia irrecubile, le forze politiche non hanno preso in seria considerazione Mario Draghi, che è uno statista, si scivolerà verso il voto”. Lo dice all’AdnKronos Marcello, già presidente del Senato, a proposito dello scenario di, in vista delle dichiarazioni di Draghi alle Camere si mercoledì prossimo. “Non mi sento di dare consigli – dice con riferimento all’area di centrodestra – . Mache se anche si trovasse la pace mercoledì, dal giorno dopo sarebbe di nuovo guerra, penso che dal Pd alla stessa Lega non farebbero vivere Conte, reclamando misure utili solo per sbandierarle in campagna elettorale, con le forze politiche sempre lì a tirare la giacca al premier”. Ma la“è disastrosa, il paese ...

