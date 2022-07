Crisi governo, Marcucci: “Draghi bis senza M5S? Interessi Italia al primo posto” (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Un Draghi bis senza M5S? “Gli Interessi dell’Italia al primo posto”. Il senatore Pd, Andrea Marcucci, risponde così all’Adnkronos sulla possibilità di andare avanti con il premier Mario Draghi senza il sostegno dei 5 Stelle o di una sua parte. Quanto alla alleanza con i pentastellati, per Marcucci è ormai fuori dall’orizzonte. “Sono Conte e le sue pretese a confermare che l’alleanza è finita”. Senatore Marcucci, Andrea Orlando dice che ‘ogni ipotesi senza M5S non è percorribile’. È d’accordo? “Nella condizione data, non possiamo porre condizioni. Il dibattito in corso nel M5S, evidenzia la presenza di ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Unbis? “Glidell’al”. Il senatore Pd, Andrea, risponde così all’Adnkronos sulla possibilità di andare avanti con il premier Marioil sostegno dei 5 Stelle o di una sua parte. Quanto alla alleanza con i pentastellati, perè ormai fuori dall’orizzonte. “Sono Conte e le sue pretese a confermare che l’alleanza è finita”. Senatore, Andrea Orlando dice che ‘ogni ipotesinon è percorribile’. È d’accordo? “Nella condizione data, non possiamo porre condizioni. Il dibattito in corso nel, evidenzia la predi ...

