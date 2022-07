Crisi governo, da sindaci-parlamentari Lega no a firma appello (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Cade nel vuoto l’appello dei primi cittadini per Draghi al governo tra i parlamentari-sindaci della Lega. “firmare per una riedizione di governo con il M5S e con chi fa solo teatrini non ha molto senso”, dice all’AdnKronos Alberto Stefani, deputato e primo cittadino di Borgoricco, in provincia di Padova. “Come sindaci del Veneto dobbiamo mobilitarci per un governo che difenda l’autonomia, non certo per dare la firma a un governo fotocopia, che è quello che mi pare venga chiesto”. Dal Veneto al sud non sembra cambiare la posizione dei leghisti a capo di amministrazioni comunali: “Io non l’ho firmato – dice il senatore Guglielmo Pepe, primo cittadino di Sindaco di Tolve, ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – Cade nel vuoto l’dei primi cittadini per Draghi altra idella. “re per una riedizione dicon il M5S e con chi fa solo teatrini non ha molto senso”, dice all’AdnKronos Alberto Stefani, deputato e primo cittadino di Borgoricco, in provincia di Padova. “Comedel Veneto dobbiamo mobilitarci per unche difenda l’autonomia, non certo per dare laa unfotocopia, che è quello che mi pare venga chiesto”. Dal Veneto al sud non sembra cambiare la posizione dei leghisti a capo di amministrazioni comunali: “Io non l’hoto – dice il senatore Guglielmo Pepe, primo cittadino di Sindaco di Tolve, ...

