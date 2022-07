Crisi governo, cosa dicono Salvini e Meloni (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l’Italia coi loro litigi e le loro pretese, con Crisi, richieste di poltrone, ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!”. Lo dice Matteo Salvini, postando un suo video su Facebook. “Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte”, dice nel filmato. “Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene”, conclude il leghista. “Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di domenica 17 luglio 2022) (Adnkronos) – “Cinque Stelle e Pd da tempo bloccano l’Italia coi loro litigi e le loro pretese, con, richieste di poltrone, ius soli, droga libera o Ddl Zan: gli Italiani non ne possono più, basta!”. Lo dice Matteo, postando un suo video su Facebook. “Non se ne può più del teatrino di Conte, Letta, Di Maio, che passano il tempo a litigare, se volete andare avanti per settimane a begare fatevi da parte”, dice nel filmato. “Conto che siano gli italiani presto a scegliere dei parlamentari seri, onesti e perbene”, conclude il leghista. “Negli ultimi anni, nonostante la fase delicata, molte nazioni in Europa e nel mondo sono andate tranquillamente al voto. Perché in Italia si fa di tutto pur di impedire le elezioni? Lo trovo assurdo”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. L'articolo ...

